Пермская спортсменка стала обладательницей 9 золотых медалей по пара-армрестлингу
Пермская студентка, кандидат в мастера спорта Надежда Вненковская участвовала в первенстве мира по пара-армрестлингу, проходившем в румынском городе Констанца.
По итогам прошедших поединков Надежда продемонстрировала золотой дубль - завоевала первые места на обеих руках. И стала, таким образом, обладательницей девяти золотых медалей первенств мира.
Как сообщают на странице сообщество ВКонтакте «МОЙ ГОРОД – ПЕРМЬ!», кроме наград высшей пробы Надежда Вненковская получила в подарок семь футболок разных стран с символикой федераций-участниц. И это было весьма приятным сюрпризом. Дело в том, что спортсменка из Перми давно коллекционирует футболки команд, участвующих в международных соревнованиях.
ИСТОЧНИК KP.RU