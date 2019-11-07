Пермская спортсменка стала обладательницей 9 золотых медалей по пара-армрестлингу

СЕГОДНЯ 20:19 2019-11-07T20:21:04+03:00

У Нади и правая, и левая рука - обе "золотые". Фото: группа ВК "МОЙ ГОРОД - ПЕРМЬ!".

Она лидировала на мировом первенстве по этому виду спорта

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Пермская студентка, кандидат в мастера спорта Надежда Вненковская участвовала в первенстве мира по пара-армрестлингу, проходившем в румынском городе Констанца.

По итогам прошедших поединков Надежда продемонстрировала золотой дубль - завоевала первые места на обеих руках. И стала, таким образом, обладательницей девяти золотых медалей первенств мира.

Как сообщают на странице сообщество ВКонтакте «МОЙ ГОРОД – ПЕРМЬ!», кроме наград высшей пробы Надежда Вненковская получила в подарок семь футболок разных стран с символикой федераций-участниц. И это было весьма приятным сюрпризом. Дело в том, что спортсменка из Перми давно коллекционирует футболки команд, участвующих в международных соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU