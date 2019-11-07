В выходные в Перми опять закроют движение транспорта на улице Героев Хасана

СЕГОДНЯ 19:58 2019-11-07T19:58:13+03:00

Автобусы пустят в объезд. Рассказываем, как они будут ходить

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В полночь 9 ноября, в субботу, в Перми вновь перекроют участок на выезде из города и откроют движение только в пять утра в понедельник, 11 ноября. Здесь будут прокладывать через дорогу канализацию и водопровод.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, в связи с этим изменится движение некоторых автобусных маршрутов.

Движение автобусных маршрутов №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора» и №75 «микрорайон Соболи – микрорайон Костарево» будет организовано по двум участкам: из центра города до остановки «Улица Нейвинская» и со стороны микрорайона Липовая гора до временного остановочного пункта «ОАО «Велта» в районе дома №64 по улице Героев Хасана.

Маршрут №4т будет следовать сообщением «улица Нейвинская – микрорайон Крохалева» от остановки «Улица Нейвинская» по улицам Героев Хасана, Хлебозаводской, далее по маршруту следования. От микрорайона Крохалева автобусы будут двигаться по улицам Хлебозаводской и Героев Хасана и останавливаться на конечном пункте «Улица Нейвинская» для высадки пассажиров.

Автомобилистам советуют заранее планировать пути объезда. Движение общественного транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «ГорТранс».

ИСТОЧНИК KP.RU