2019-11-07T16:06:04+03:00
Общество

Мокрый снег и -12 градусов. Ночью Пермь ждет резкое ухудшение погоды

Предупреди знакомых: в мэрии собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям
Андрей МАТЛИН
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Пермь готовится к худшему.Пермь готовится к худшему.Фото: Василий Вахрин
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Погодные катаклизмы этой ночью будут настолько серьезны, что мэр Перми собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям.

- В ночь на 8 ноября будет сначала сильный дождь, потом мокрый снег, а к полуночи подморозит, - не успокоил собравшихся руководитель Пермского центра по гидорметеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха завтра днем может упасть до -12 градусов. В выходные будет также морозно, как днем, так и ночью.

В мэрии поняли, что милостей ждать от природы нечего.

- Готовимся к худшему, - поставил задачу перед коммунальщиками глава Перми Дмитрий Самойлов. – Вовремя прометаем и обрабатываем тротуары, оперативно вывозим снег, проводим противопаводковые мероприятия.

Сотрудникам городской административно-технической инспекции мэр поставил задачу - основной упор сделать на проверке тех частей города, где люди получат травмы.

В администрации сообщили, что в пять утра завтра начнутся контрольные обходы дворов, и нерадивые управляющие организации будут наказывать.

Жителей Перми попросили быть как можно аккуратней и предупредить всех своих знакомых о предстоящих: погодных испытаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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