В Перми на 5 лет осудили пенсионера, который напал с ножом на кассира магазина

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-07T12:57:48+03:00

Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения, ГУ МВД по Пермскому краю.

Он решил отомстить женщине за то, что его отказались обслуживать без очереди

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В июле этого года в соцсетях разошлось видео: мужчина нападает с ножом на кассира в магазине. Той едва удается защититься. Как позже рассказали в полиции, подобным образом нападавший хотел отомстить продавцу за то, что та днем ранее не стала его обслуживать без очереди. 50-летнюю с серьезными ранениями увезли в больницу.

Это случилось в магазине «СВОЙ» в микрорайоне Висим.

Мужчина закрывал лицо капюшоном, и после нападения попытался скрыться, но его задержали свидетели произошедшего.

Мотовилихинский суд Перми приговорил 64-летнего, ранее не судимого, пенсионера к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Видео нападения появилось в социальных сетях (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU