В Перми на 5 лет осудили пенсионера, который напал с ножом на кассира магазина
В июле этого года в соцсетях разошлось видео: мужчина нападает с ножом на кассира в магазине. Той едва удается защититься. Как позже рассказали в полиции, подобным образом нападавший хотел отомстить продавцу за то, что та днем ранее не стала его обслуживать без очереди. 50-летнюю с серьезными ранениями увезли в больницу.
Это случилось в магазине «СВОЙ» в микрорайоне Висим.
Мужчина закрывал лицо капюшоном, и после нападения попытался скрыться, но его задержали свидетели произошедшего.
Мотовилихинский суд Перми приговорил 64-летнего, ранее не судимого, пенсионера к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Отказалась обслуживать вне очереди". В Перми мужчина напал с ножом на кассира магазина
Видео нападения появилось в социальных сетях (подробнее…)
ИСТОЧНИК KP.RU