2019-11-07T12:34:48+03:00
Общество

В выходные будут перекрывать движение на Камском мосту

Транспорт пойдет только по одной полосе
Елена КОНОВА
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--Фото: Василий Вахрин
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Коммунальный мост через Каму вновь начнут ремонтировать. Из-за этого по ночам в будние дни и в течение дня в выходные на мосту будет частично ограничено движение на одной из полос проезжей части.

Подрядная организация приступит к работам уже 7 ноября в 22.00. Они будут проходить до 5 мая следующего года. Работы будут выполняться с 22.00 до 06.00.

- Время проведения работ выбрано таким образом, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, - добавили в пресс-службе администрации Перми. - В процессе проведения работ заменят ограждения и металлический короб, в котором проложены сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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