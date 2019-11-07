В выходные будут перекрывать движение на Камском мосту
Коммунальный мост через Каму вновь начнут ремонтировать. Из-за этого по ночам в будние дни и в течение дня в выходные на мосту будет частично ограничено движение на одной из полос проезжей части.
Подрядная организация приступит к работам уже 7 ноября в 22.00. Они будут проходить до 5 мая следующего года. Работы будут выполняться с 22.00 до 06.00.
- Время проведения работ выбрано таким образом, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, - добавили в пресс-службе администрации Перми. - В процессе проведения работ заменят ограждения и металлический короб, в котором проложены сети.
ИСТОЧНИК KP.RU