В Перми охранник гаражей напал на тележурналиста

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-07T12:26:36+03:00

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Во время съемок сюжета про снос гаражей в районе Разгуляй охранник напал на журналистку "Вестей-Пермь" Ларису Стрельникову. Тележурналист провела съемки в Ленинском районном суде, где шло рассмотрение иска владельцев гаражей, оспаривающих решение о сносе их собственности. А затем автор сюжета отправилась на само место действия. Но охранник гаражного комплекса не только отказался отвечать на вопросы Ларисы Стрельниковой, а еще и напал на журналистку и несколько раз ударил ее. Все это было заснято на камеру и показано в сюжете «Вестей».

В государственной телерадиокомпании «Пермь» заявили, что заявление о нападении на журналиста будет подано в полицию.

«Уже идет оценка причиненного охранником материального и морального ущерба. В ближайшее время факт воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста будет рассмотрен правоохранительными органами», - сообщили в телекомпании.

Кстати, согласно Уголовному кодексу, за воспрепятствование деятельности журналиста с применением насилия охраннику может грозить до шести лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU