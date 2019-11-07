«Почта России» построит в Перми логистический центр

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-07T12:37:34+03:00

В новом логистическом центре будет осуществляться контроль, прием, хранение, сортировка и отправка почтовых отправлений. Фото: Василий Вахрин

Оснащение первой очереди запланировано на 2020 год, второй – на 2021-2022 годы

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«Почта России» откроет в Перми логистический центр. Проект по его строительству рассмотрел Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе Пермского края.

- Объект будет разделен на две очереди, - сообщает Деловая газета Business Class. - Для запуска первой инвестор приобрел здание по ул. Промышленной, 107. Площадь производственной зоны, где будет осуществляться контроль, прием, хранение, сортировка и отправка почтовых отправлений, составит 14 тыс. кв. метров. Еще 2 тыс. кв. метров займут административные помещения. Второй очередью строительства станет зона интернет-логистики «фулфилмент» площадью 10 тыс. кв. метров.

Региональный управляющий ФГУП «Почта России» Ксения Ефимова рассказала, что оснащение первой очереди логистического комплекса запланировано на 2020 год, проектирование второй очереди намечено на 2021 – 2022 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU