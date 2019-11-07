Как правильно выбрать инвестстратегию?

СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-07T10:55:22+03:00

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Финансовая грамотность населения растет, а ключевая ставка – снижается, вслед за ней банки урезают проценты по депозитам и население ищет способ пополнить семейный бюджет. О том, как это сделать правильно, рассказал специалист по инвестстратегиям «БКС Брокер» Всеволод Зубов.

При самостоятельной работе с фондовым рынком есть несколько преимуществ. Например, можно получить больший доход, чем при работе с ПИФами или доверительном управлении. Но только в том случае, если инвестор обладает знаниями в техническом анализе и макроэкономике. Иначе – есть риск сначала получить высокий доход, а затем – в один момент потерять накопления. Второе преимущество личной работы на фондовом рынке, низкие издержки, при недостаточной информированности – тоже теряет свою актуальность. Выходит, что инвестор платит больше, чем при доверительном управлении.

Готовые решения экономят время на изучение фондового рынка, дают высокое качество контроля. В то же время, некоторые инвесторы отмечают, что периодически не хватает прозрачности: нет в быстром доступе детальной информации по сделкам, сложно отследить финансовый результат в режиме онлайн.

Чтобы снизить этот риск инвесторы все чаще используют услугу автоследования. На платформе можно увидеть несколько вариантов стратегий, выбрать подходящую, а затем – либо получать сигналы, либо подключить автоматическое исполнение сделок. Структуру портфеля и список операций клиент видит в личном кабинете. БКС реализовал эту идею через платформу FinTarget. Поэтому для выбора максимально удобной стратегии стоит учесть все цели, выбрать стратегию и контролировать процесс ее реализации.