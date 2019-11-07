Клиенты Альфа-Банка смогут рефинансировать ипотеку по сниженной ставке

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-07T10:48:46+03:00

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Шестого ноября руководство Альфа-Банка улучшило для своих клиентов условия по ипотеке. Лица, пользующиеся услугами банка, теперь могут рефинансировать ипотечный кредит, который они оформили в другом банке, по ставке от 8,69%. При этом ставка по рефинансированию стала ниже на 0,6%.

В Альфа-Банке размер займа по рефинансированию увеличен с 80% от цены залога до 90% по строящемуся жилью и до 85% по готовому жилью. В рамках рефинансирования финансовым заведением была отменена надбавка в 0,5% за предоставление займа по двум документам, пишет Newsnn.ru.

На сегодняшний день в Альфа-Банке есть самые разные программы по ипотечному кредитованию на первичном и вторичном рынках жилья. Тут имеются в виду займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости квартиры и кредиты под залог находящегося в собственности жилья. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке может составлять от трех до 30 лет. Также клиенты финансовой организации могут воспользоваться услугой по оплате материнским капиталом первоначального взноса или погашения ипотечного кредита на покупку готового или возводимого жилья. Но даже здесь заемщику необходимо внести собственные деньги в размере не менее 5% от стоимости приобретаемой квартиры.

По словам специалистов агентства Frank RG, по итогам сентября нынешнего года Альфа-Банк попал на третье место по объему выдачи ипотечных займов. Доля банка в данной сфере выросла до 3,4%.

Прирост ипотечного портфеля Альфа-Банка за месяц достиг 10,7%, а рост самого рынка составил 1,6%. С начала текущего года ипотечный портфель банка увеличился на 111%. На начало октября его размер был равен 74,8 миллиарда рублей.