В Перми автобусы №2 и №3 поменяют маршрут

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-07T10:37:54+03:00

Они будут ходить по Советской

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Со следующей пятницы, 15 ноября, автобусы №2 «Станция «Пермь-2» - станция «Пермь-1» и №3 «Микрорайон Нагорный - станция «Пермь-1» изменят свои маршруты. Они не будет ходить по путепроводу на улице Монастырская, а будут перенаправлены на улицу Советскую. Конечной остановкой станет завод имени Шпагина, сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

На улице Советской уже установлен новый остановочный павильон.

Уже с 14 ноября парковать автомобили в районе завода Шпагина будет нельзя. На площади перед заводом будет создано разворотное кольцо для автобусов.

Напомним, на площадке завода Шпагина создается большой культурный кластер. Туда переедут Пермская художественная галерея, часть экспозиции краеведческого музея, «Ретро-гараж». А также откроется двухэтажный фуд-молл, который будет объединять разные кухни мира.

ИСТОЧНИК KP.RU