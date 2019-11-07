Пермячка пожаловалась, что из купленного в магазине хлеба полезла пена

СЕГОДНЯ 10:05 2019-11-07T10:12:48+03:00

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Жительница Перми купила хлеб, из которого полезла пена. Как рассказала женщина, вечером она пришла в сетевой магазин и приобрела обычный черный хлеб.

- Когда я пришла домой и достала из упаковки хлеб, из него полезла пена, как будто его шампунем полили, - возмущается она. - Вообще не понимаю, как такое могло произойти и что в этот хлеб добавили.

Ранее мы рассказывали о том, что детей в пермской школе накормили супом с жуками. В аккаунте chp_59 в Instagram появилась фотография с обеда из пермской школы. На снимке видно, что в тарелке с супом плавают жуки. "Сказали, что это приправа, - написал пользователь сети. - Я стесняюсь спросить, а себе в пищу они тоже такую добавляют или только наших детей так кормят?". Фотография вызвала бурное обсуждение среди родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU