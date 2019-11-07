В Перми пообещали построить два новых бассейна

СЕГОДНЯ 07:29 2019-11-07T07:33:37+03:00

С бассейнами в Перми пока напряженка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Перми начались «нулевые чтения» по проекту бюджета города на 2020 год и предстоящую трехлетку. Его представили на семинаре в администрации города.

Депутаты Пермской городской думы рассмотрят основной финансовый документ Перми в первом чтении 19 ноября на пленарном заседании.

- Мы реконструируем Дворец молодежи, легкоатлетический манеж «Спартак», кроме того, построим два новых бассейна, из других знаковых объектов запланировано завершение работ на набережной и эспланаде, а также к 300-летию Перми завершим комплексное благоустройство Комсомольского проспекта, – пообещал глава краевого центра Дмитрий Самойлов.

В городском бюджете предлагается предусмотреть средства на предоставление многодетным семьям города единовременной денежной выплаты взамен земельного участка, а также на обеспечение жильем молодых семей и увеличение заработной платы работников бюджетной сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU