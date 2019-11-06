2019-11-06T20:31:43+03:00
Общество

Пермских предпринимателей проконсультируют по вопросу перехода с ЕНВД на другой режим

Решение об отмене единого налога на вмененный доход с 1 января 2020 года было принято в ходе заседания Пермской городской Думы 24 сентября
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..Фото: архив "КП"
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Решение об отмене единого налога на вмененный доход с 1 января 2020 года было принято в ходе заседания Пермской городской Думы 24 сентября.

Консультации будут проходить в общественных центрах Перми в еженедельном формате по вторникам и четвергам с 15:00 до 19:00. Первые консультации состоятся 7 ноября. Записаться можно по телефонам общественных центров.

Консультации организованы администрацией Перми и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолием Маховиковым для того, чтобы предпринимателям было проще определиться с оптимальной для их вида деятельности системой налогообложения.

Кроме того, в МКУ «Пермский центр бизнеса» также проводят консультации по переходу на другую систему налогообложения в связи с отменой ЕНВД. Встречи с предпринимательским сообществом проходят по четвергам с 14:00 до 18:00. На вопросы ответят консультанты по налогам. Дополнительную информацию о консультации можно узнать по телефону: 201-85-00 (МКУ «Пермский центр бизнеса»).

Напомним, на федеральном уровне принято решение об отмене ЕНВД – соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс. В этом году Минфин России официально подтвердил свои намерения по отмене налога с 2021 года.

Система налогообложения в форме ЕНВД применяется вместе с другими специальными налоговыми режимами – упрощенной системой налогообложения и патентной системой. Каждая система имеет ряд преимуществ: если приоритетно сохранение упрощенной системы бухгалтерского учета – то это патент, если важнее низкая налоговая нагрузка, то для предпринимателей с небольшим оборотом будет выгоднее применение упрощенной системы. На текущий момент этот режим уже применяют 90% организаций – субъектов малого бизнеса.

Патентная система была введена в 2013 году для постепенной замены системы ЕНВД. Таким образом, сегодня существует 2 похожие системы налогообложения: патент и ЕНВД, имеющие одну налоговую базу, они поступают в местный бюджет, обе системы направлены на применение субъектами малого предпринимательства.

ЕНВД сегодня является единственным режимом, позволяющим бизнесу делать фиксированный налоговый платеж вне зависимости от объема выручки. Нередко ЕНВД используется крупными торговыми предприятиями с целью снизить общую налоговую нагрузку, что дает им необоснованные преимущества перед действительно «малым» бизнесом. Такая ситуация в целом ставит бизнес в неравные условия.

В Пермском крае в целях компенсации выпадающих доходов местных бюджетов региональными органами власти предусмотрена дотация в 2020 и 2021 годах из краевого бюджета муниципальным образованиям края, которая призвана обеспечить «безболезненный» для местных бюджетов переход от одной системы налогообложения к другой. Это позволит городу за 2 года дополнительно получить из краевого бюджета около 1,3 млрд рублей. Дополнительные средства краевой субсидии в связи с отменой ЕНВД будут направлены на переселение людей из аварийного жилья, единовременную денежную выплату многодетным семьям взамен предоставления земельного участка, повышение заработной платы работников учрежден

ИСТОЧНИК KP.RU

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