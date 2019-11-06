2019-11-06T19:24:26+03:00
Общество

В Перми полицейские сняли «зайца» с крыши ретро-поезда

Мужчина собирался сделать сэлфи
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: РЖДФото: РЖД
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Едва экскурсионный ретро-поезд отправился со станции Пермь-II, горожане, находящиеся у перрона, заметили, что на крыше последнего вагона стоит какой-то мужчина. Транспортные полицейские, патрулирующие территорию станции и вокзала, связались с машинистом и остановили поезд. А «зайца» сняли с крыши вагона и доставили в помещение транспортной полиции. Оказалось, что 21-летний пермяк хотел сделать селфи на крыше вагона ретро-поезда. Но не успел – полицейские помешали.

- На нарушителя составили административный протокол за нарушение поведения на железнодорожном транспорте, - рассказала Ольга Аксенова, представитель пресс-службы Пермского ЛО МВД России на транспорте.

Несостоявшееся селфи обойдется молодому человеку в 100 рублей штрафа.

Напомним, экскурсионный ретро-поезд на паровозной тяге курсирует от станции Пермь-2 до Левшино и обратно. Маршрут занимает два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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