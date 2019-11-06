2019-11-06T16:52:33+03:00
Происшествия

«Дай 40 тысяч, не будешь платить 150». В Перми за вымогательство взятки осудили судебного пристава

Его приговорили к штрафу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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Пермячка должна была заплатить налогов более чем на 150 тысяч рублей. Из-за висящего над ней долга в федеральный бюджет на нее возбудили исполнительное производство – то есть деньги с нее должны были взыскать судебные приставы. Но судебный пристав-исполнитель ОСП по Кировскому району Перми предложил ей другой выход: заплатить лично ему 40 тысяч, тогда он отменит постановление о взыскании исполнительного сбора на 150 тысяч.

Женщина согласилась и отдала ему деньги. Тогда пристав предложил ей за взятку в 10 тысяч рублей освободить от платежей ее родственника, который должен был заплатить налоги на сумму в 33 тысячи.

Неизвестно, чем бы закончилась эта эпопея, если бы пермячка не обратилась ь в службу безопасности УФССП России по Пермскому краю и полицию.

В отношении пристава было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на получение должностным лицом мелкой взятки», сообщили в краевой прокуратуре. Суд приговорил уже бывшего пристава к штрафу в размере 850 тысяч рублей и лишил его права занимать должности на государственной службе сроком на три года. А те самые 40 тысяч у него были изъяты и обращены в доход государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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