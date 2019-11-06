2019-11-06T16:40:57+03:00
Происшествия

Начальника соликамской колонии, где надругались над заключенным, отстранили от должности

Его заместителя уволили
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Скриншот с видео c канала на youtube "Гулагу-нет Официальный канал"Скриншот с видео c канала на youtube "Гулагу-нет Официальный канал"
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Начальника соликамской исправительной колонии № 9 полковника Салима Абдурахманова отстранили от занимаемой должности, сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. Его заместитель уволен.

Колония №9 – та самая, в которой за последнее время произошли несколько ЧП. В конце сентября в сеть попало снятое там видео, на котором зэки надругались над заключенным, а потом избили его. Через несколько недель в колонии совершил самоубийство один из заключенных. Еще один залез на сторожевую вышку и требовал встречи с прокурором.

После этих скандалов краевая прокуратура провела проверку, которая подтвердила факт издевательства над осужденными. В отношении двух заключенных возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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