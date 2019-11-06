2019-11-06T16:10:42+03:00
Общество

В Перми ожидается ледяной дождь и шквалистый ветер

На улицах вновь будет гололед
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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В Перми будут сильные осадки, изморозь и порывы ветра до 17 метров в секунду, сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Из-за обледенения проводов возможны обрывы линий электропередач, а из-за гололеда - заторы на дорогах и возникает риск увеличения ДТП.

- В ближайшие дни ожидается выпадение беспрецедентного для ноября количества осадков - местами уже выпало более половины месячной нормы, - рассказал сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Температура воздуха к вечеру в Перми повысится до +5…+6°.

Из-за потепления растает снег, поэтому в реках начнется подъем уровня воды. Но в ночь на 7 ноября север края окажется за холодным фронтом. Постепенно холодный воздух направится к Перми. Ожидается сильный ледяной дождь и гололед, предупреждают синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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