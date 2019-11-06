Сотрудники пермского геронтопсихиатрического центра похищали пенсии у ветеранов ВОВ
Прокуратура проверила пермский геронтопсихиатрический центр. В ходе проверки выяснилось, что сотрудники центра сговорились и обманывали доверчивых пенсионеров, среди которых есть и ветераны ВОВ. Они создали целую схему по хищению их пенсий.
- Прокуратура изучила более 120 личных дел, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Выяснилось, что сотрудники еще и подделывали доверенности на получение денежных средств постояльцев центра со сберегательных счетов в банках. Позже эти деньги перечисляли третьим лицам под предлогом покупки продуктов питания и средств гигиены.
Материалы прокурорской проверки направили в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Сотрудникам центра грозит реальное наказание за обман пенсионеров и ветеранов ВОВ.
- Проверка все еще продолжается, но теперь по факту нарушений санитарных норм и правил при размещении пенсионеров, - добавили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU