2019-11-06T14:59:31+03:00
Происшествия

После смерти подростка на вечеринке в Перми прокуратура начала проверку

Два его друга до сих пор в больнице с отравлением
Елена КОНОВА
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Прокуратура Пермского края проводит проверку после смерти 15-летнего подростка на вечеринке.

Напомним, трагедия произошла 2 ноября, когда подростки собрались в квартире у одного из ребят. Спустя несколько часов после начала вечеринки, собравшиеся увидели, что один из подростков мертв. Приехавшая "скорая" забрала еще двоих школьников в больницу, их положили в токсикологическое отделение. У всех были признаки отравления психоактивными веществами.

Следователи в тот же день начали проверку. Они назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти подростка.

Как сообщает Business Class, после трагедии прокуратура также проверит причины и условия, способствовавшие отравлению подростков. А также сотрудники ведомства дадут оценку организации работы органов и учреждений системы профилактики правонарушений среди молодежи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Отмечали день рождения без взрослых». В Перми на празднике умер 16-летний подросток. Еще два 15-летних парня в токсикологии с признаками отравления (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми для продолжения улицы Сибирской могут снести жилой дом у площади Карла Маркса
В Перми пройдет выставка «Медицина и здоровье – 2019».
За взрыв на "Азоте" ответили технолог и начальник смены
Судебные приставы взыскали с пермяков более двух миллиардов банковских долгов
В Перми на территории экстрим-парка началось возведение первого этажа отапливаемого спортивного комплекса
Пермяки стали чаще менять имена
В Перми проверяют факт избиения мужчины в полиции
Новый дом от ПЗСП встречает жильцов
В центре Перми рецидивист напал на 20-летнюю девушку и надругался над ней
В пермском техникуме произошел пожар: эвакуировались 400 человек
Самосуд. Житель Прикамья зарезал соседа за то, что он угнал и разбил его машину
В Перми закрыли пожароопасную гостиницу
В Прикамье прокуратура нашла нарушения при заключении контрактов на капремонт федеральных автотрасс
Роспотребнадзор Прикамья подал иск к ритейлеру «Лента»
Кредитование населения станет устойчивой базой доходности Альфа-Банка
Пермскую службу помощи тяжелобольным детям назвали лучшей в России
Административная инспекция выдала подрядчикам около 100 уведомлений об устранении нарушений на тротуарах
В Прикамье судили подростка за то, что в летнем лагере он избил ребенка