После смерти подростка на вечеринке в Перми прокуратура начала проверку
Прокуратура Пермского края проводит проверку после смерти 15-летнего подростка на вечеринке.
Напомним, трагедия произошла 2 ноября, когда подростки собрались в квартире у одного из ребят. Спустя несколько часов после начала вечеринки, собравшиеся увидели, что один из подростков мертв. Приехавшая "скорая" забрала еще двоих школьников в больницу, их положили в токсикологическое отделение. У всех были признаки отравления психоактивными веществами.
Следователи в тот же день начали проверку. Они назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти подростка.
Как сообщает Business Class, после трагедии прокуратура также проверит причины и условия, способствовавшие отравлению подростков. А также сотрудники ведомства дадут оценку организации работы органов и учреждений системы профилактики правонарушений среди молодежи.
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ИСТОЧНИК KP.RU