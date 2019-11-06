После смерти подростка на вечеринке в Перми прокуратура начала проверку

СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-06T14:59:31+03:00

Два его друга до сих пор в больнице с отравлением

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Прокуратура Пермского края проводит проверку после смерти 15-летнего подростка на вечеринке.

Напомним, трагедия произошла 2 ноября, когда подростки собрались в квартире у одного из ребят. Спустя несколько часов после начала вечеринки, собравшиеся увидели, что один из подростков мертв. Приехавшая "скорая" забрала еще двоих школьников в больницу, их положили в токсикологическое отделение. У всех были признаки отравления психоактивными веществами.

Следователи в тот же день начали проверку. Они назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти подростка.

Как сообщает Business Class, после трагедии прокуратура также проверит причины и условия, способствовавшие отравлению подростков. А также сотрудники ведомства дадут оценку организации работы органов и учреждений системы профилактики правонарушений среди молодежи.

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ИСТОЧНИК KP.RU