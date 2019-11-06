В Перми пройдет выставка «Медицина и здоровье – 2019».

СЕГОДНЯ 14:22 2019-11-06T14:25:10+03:00

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С 13 по 16 ноября на площадке выставочного объединении «Пермская ярмарка» пройдет XXV Международная выставка «Медицина и здоровье – 2019». Основные вопросы, которые будут обсуждаться во время работы выставки, касаются профилактики и лечения сердечно -сосудистых заболеваний. Тематически все мероприятия разделятся на две части: одни включают в себя узкоспециализированные темы, которые представляют интерес для медицинских работников, другие направлены на работу с населением Пермского края.

Также в рамках выставки пройдет VIII Междисциплинарный медицинский конгресс — 2019. В его программу войдут 30 мероприятий по следующим направлениям здравоохранения: кардиология, онкология, стоматология, хирургия, медицинская профилактика, гинекология, геронтология и гериатрия, эпидемиология и другие. Кроме того, представители медицинского сообщества обсудят вопросы ранней диагностики онкологических заболеваний при помощи цифровых технологий , развитие добровольчества в сфере здравоохранения, а также вопросы реализации национального проекта «Демография» и входящего в него федерального проекта «Укрепление общественного здоровья».

Докладчиками и приглашенными экспертами на мероприятиях конгресса выступят ведущие специалисты в сфере здравоохранения, представители научного сообщества, врачи-практики из Перми, Москвы, Екатеринбурга, Казани, Уфы и других городов.

В выставочном зале для медицинских работников будет представлено более 200 образцов современного высокотехнологичного медицинского оборудования для инструментальной диагностики, лабораторной клинической диагностики, интенсивной терапии, реанимации, реабилитации, телемедицины и других направлений здравоохранения как импортного, так и российского производства.

Пермский краевой центр медицинской профилактики традиционно примет участие в мероприятии. На площадке центра все желающие смогут пройти скрининг-обследование «Узнай свой кардиориск». Обследование включает в себя: измерение массы тела, артериального давления, экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина в крови и определение сердечно-сосудистого риска. По результатам обследования всех участников скрининга проконсультируют терапевты. И при необходимости направят на УЗИ, ЭКГ и флюорографию или на консультацию к узким специалистам (кардиологу, неврологу, эндокринологу). Также в дни работы ярмарки можно будет бесплатно пройти вакцинацию от гриппа.

Кроме того, гостей выставки приглашают посетить «Школы здоровья»- это лекции на самые актуальные темы по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни. В этом году специалисты Пермского краевого центра медицинской профилактики расскажут жителям Прикамья об основах правильного питания, о важности регулярной физической активности, о профилактике диабета и проведут мастер-класс по скандинавской ходьбе.