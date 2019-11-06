2019-11-06T13:37:16+03:00
Происшествия

За взрыв на "Азоте" ответили технолог и начальник смены

В Березниках завершился суд по громкому ЧП
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Обвиняемые на суде не разрешили фотографировать их лица.Обвиняемые на суде не разрешили фотографировать их лица.Фото: Николай АНФАЛОВ
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Четверо сотрудников березниковского завода «Азот» виновными во взрыве, в результате которого погибли три человека.

Несчастный смертельный случай произошел 6 мая в 10 утра в цехе № 1а при проведении сварочных работ на ремонтной площадке аммиачного производства. Трое рабочих и механик Тимур Сахокиа поднялись на большую емкость – бочку из листовой стали диаметром 8 метров, высотой 12 метров и стали проводить резку металлических ограждений емкости, использую при этом электросварку. Искры, возникшие при резке металла, попали внутрь емкости, и произошел химический взрыв. Всех четырех сотрудников предприятия разбросало по площадке. Два слесаря-ремонтника и сварщик погибли на месте.

Начальника смены цеха №1а Евгения Кондрашова, технолога цеха №1а Алексея Матюнина, начальника цеха Александра Полуляхова и механика Тимура Сахокия обвинили в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель людей.

Как сообщили в СУ Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, суд приговорил технолога и обоих начальников смены к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении - каждого. Механик приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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