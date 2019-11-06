В Перми на территории экстрим-парка началось возведение первого этажа отапливаемого спортивного комплекса

СЕГОДНЯ 13:10 2019-11-06T13:11:14+03:00

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Глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал начало строительства спортивного объекта на территории экстрим-парка и установленные в рамках национального проекта «Демография» новые тренажеры.

Экстрим-парк является одним из крупных спортивных объектов города и находится в центральной его части. Здесь расположены открытые спортивные площадки для воркаута, экстремальных видов спорта и многофункциональная площадка для командных игр: волейбола, баскетбола и футбола. На территории имеются также трибуны для зрителей, что дает возможность проводить соревнования разного уровня. Экстрим-парк является точкой притяжения для жителей города и особенно для молодежи.

Зона для экстремальных видов спорта была открыта в 2009 году и предназначена для занятий скейтингом, фристайлом, паркуром и катанием на роликовых коньках. Наличие на территории парка разных спортивных объектов для занятий физкультурой и спортом дает возможность привлечения жителей различных возрастных категорий.

Однако сегодня на территории парка отсутствуют отапливаемые помещения для переодевания, душевые, тренерские и медицинский кабинет, что делает процесс тренировок жителей некомфортным особенно зимой. По контракту застройщик должен возвести объект к лету следующего года.

На стройплощадке сейчас уже выполнены подготовительные и земляные работы, укладка фундамента будущего спортивного объекта, возводятся колонны для стен первого этажа.

В здании планируется размещение тренажерного зала, зала для занятий функциональным многоборьем, актового зала для проведения семинаров и конференций. Кроме того, будут оборудованы раздевалки, душевые и гардероб. Его площадь составит 1000,42 кв. метра.

При строительстве нового здания в пятно застройки попали яблони. Понимая важность сохранения деревьев, было принято решение о пересадке яблонь в другое место на территории экстрим-парка. Пересадке подлежали 26 деревьев высотой порядка шести метров. Подробнее об этом здесь.

Рядом с экстрим-парком также в рамках национального проекта «Демография» установлены новые тренажеры. Среди них – «гребная тяга», «гиперэкстензия», «приседания/шраги», «жим лежа», «скамья для пресса», «жим от плеч», «стапер».