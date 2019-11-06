В Перми проверяют факт избиения мужчины в полиции

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-06T11:24:59+03:00

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К Уполномоченному по правам человека в Пермском крае Павлу Микову обратилась женщина, она пожаловалась на ситуацию, в которую попал ее сын, и попросила провести проверку.

По ее словам, в марте этого года молодого мужчину, ее сына, задержали и потом осудили за незаконный оборот наркотиков. При задержании он не оказывал сопротивления, но, как утверждает женщина, полицейские нанесли ему телесные повреждения, тем самым превысив свои должностные полномочия. У мужчины было подорвано здоровье, после задержания ему пришлось долгое время лечиться и восстанавливаться.

В итоге женщина пожаловалась на бездействие следователей, которые рассматривали материалы проверки этого факта. Уполномоченный по правам человека Павел Миков обратился в следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю с ходатайством провести тщательную проверку этой информации. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменили. Дополнительную проверку взяли на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU