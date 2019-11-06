В центре Перми рецидивист напал на 20-летнюю девушку и надругался над ней

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-06T10:34:53+03:00

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Полицейские задержали 33-летнего рецидивиста за изнасилование. На днях 20-летняя девушка в районе двух часов ночи шла по улице Куйбышева. Она слушала музыку и шла с капюшоном на голове, поэтому ничего не слышала. Внезапно на нее налетел мужчина, утащил с дороги к забору и надругался над ней.

- После совершения преступления он сказал потерпевшей не поворачиваться, не смотреть на него и ушел, - рассказали в полиции. - Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело. Спустя двое суток мы уже задержали подозреваемого в преступлении. 33-летний мужчина ранее уже отбывал наказание за грабеж, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Этот человек, возможно, причастен и к другим нападениям. Контактный телефон для потерпевших: 8 (342) 218 – 89 - 12 или 02. Полицейские просят жительниц Перми быть осторожными, не гулять по ночам в одиночку.

ИСТОЧНИК KP.RU