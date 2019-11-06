В Перми закрыли пожароопасную гостиницу

СЕГОДНЯ 07:59 2019-11-06T07:59:11+03:00

Всех находящихся в ней людей вывели, а помещение опечатали

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Судебные приставы сообщили о том, что по решению суда они закрыли гостиницу «Папилон», расположенную по адресу город Пермь, улица Луначарского, 130.

В отдел судебных приставов поступили на исполнение два документа в отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя о приостановлении деятельности.

Во время проверки сотрудники прокуратуры и МЧС установили, что гостиница эксплуатировалась с нарушениями требований антитеррористического законодательства и пожарной безопасности, что угрожало жизни и здоровью людей.

- Исполнительный документ, выданный Мотовилихинским районным судом Перми, подлежит немедленному исполнению, поэтому судебные приставы выехали в гостиницу для проведения исполнительных действий, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. - Всем находящимся в помещениях лицам пришлось их покинуть. Объект опечатан до устранения выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU