В Прикамье прокуратура нашла нарушения при заключении контрактов на капремонт федеральных автотрасс
Сотрудники прокуратуры Пермского края решили проверить, как в Прикамье соблюдается законодательство о контрактной системе при выборе подрядчиков на проведение капитального ремонта автомобильных дорог федерального значения.
В частности, они провели проверку в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье».
Как выяснили проверяющие, такие контракты зачастую заключали с организациями, которые до этого не ремонтировали дороги. Хотя одно из требований к участникам подобных торгов – они должны иметь опыт проведения подобных работ и обладать для этого необходимой квалификацией.
- В ходе проверки выявлены факты допуска к участию в торгах и заключения контрактов с лицом, не обладающим соответствующим опытом и квалификацией в указанной сфере, - сообщили в краевой прокуратуре. - В целях устранения нарушений начальнику ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» внесено представление. Устранение нарушений - на контроле прокуратуры края.
ИСТОЧНИК KP.RU