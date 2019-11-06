2019-11-06T06:20:07+03:00
Общество

В Прикамье прокуратура нашла нарушения при заключении контрактов на капремонт федеральных автотрасс

К торгам допускали неопытных участников
Андрей МАТЛИН
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Ремонтировать дороги должны опытные люди.Ремонтировать дороги должны опытные люди.Фото: Василий Вахрин
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Сотрудники прокуратуры Пермского края решили проверить, как в Прикамье соблюдается законодательство о контрактной системе при выборе подрядчиков на проведение капитального ремонта автомобильных дорог федерального значения.

В частности, они провели проверку в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье».

Как выяснили проверяющие, такие контракты зачастую заключали с организациями, которые до этого не ремонтировали дороги. Хотя одно из требований к участникам подобных торгов – они должны иметь опыт проведения подобных работ и обладать для этого необходимой квалификацией.

- В ходе проверки выявлены факты допуска к участию в торгах и заключения контрактов с лицом, не обладающим соответствующим опытом и квалификацией в указанной сфере, - сообщили в краевой прокуратуре. - В целях устранения нарушений начальнику ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» внесено представление. Устранение нарушений - на контроле прокуратуры края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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