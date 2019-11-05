Роспотребнадзор Прикамья подал иск к ритейлеру «Лента»

СЕГОДНЯ 19:00 2019-11-05T19:04:02+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подало иск к ритейлеру «Лента». Как сообщает издание Business Class, причиной стало неоднократное нарушение требований технических регламентов по продаже продуктов в сети. Управление требует привлечь ритейлера к административной ответственности.

- Суд начнется уже в декабре, - сообщает издание.

Ранее мы рассказывали о том, что УФАС признал незаконным сокращение автобусных рейсов из Перми в Краснокамск. Дело в том, что краевой Минтранс без предупреждения сократил количество рейсов из одного города в другой. Также часть рейсов, которые принадлежали перевозчику 206 маршрута, передали перевозчику 105 маршрута. Перевозчик маршрута 206 обратился в УФАС с просьбой вмешаться и разобраться в случившемся. В ведомстве предупредили, что если перевозчику 206 маршрута не вернут рейсы, в отношении ведомства будет возбуждено антимонопольное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU