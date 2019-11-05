2019-11-05T17:49:24+03:00
Общество

Кредитование населения станет устойчивой базой доходности Альфа-Банка

Клиентская база банка ежегодно увеличивается на 20-25 процентов
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--Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В этом году в Альфа-Банке рассчитывают на повышение объема розничного портфеля на 40 - 45 процентов. Финдиректор банка Алексей Чухлов рассказал, что компания стала больше вкладываться в сегмент розничного кредитования. Это позволит создать более устойчивую базу доходности Альфа-Банка на горизонте 3-5 лет.

Некоторое время назад, Центробанк сообщил о повышении рисков в этом сегменте, однако Чухлов отметил, что в компании не видят предпосылок кризиса в ближайшие 12-18 месяцев, а на рынке ипотеки его не предвидят в ближайшие 10 лет. Компания планирует дальше развивать это направление, но будут параллельно проводить мониторинг рынка. Менять стратегию в этом вопросе компания станет только при изменении рыночной конъюнктуры.

Чухлов объяснил, что растущие риски не должны стать причиной сокращения количество выдач. Можно балансировать этот показатель за счет снижения числа кредитов в случаях с высокими рисками и ростом их числа в тех случаях, когда рисков меньше.

По словам Чухлова, в сложных экономических условиях даже хорошим заемщикам отказывают в кредитах. Но через пять лет всем станет ясно, насколько Альфа-Банк был прав, наращивая объемы розницы. Клиентская база Альфа-Банка ежегодно увеличивается на 20-25 процентов.

Финдиректор компании назвал основной причиной акцента банка на розничном кредитовании падение доходов от корпоративного направления. Кроме того, в Альфа-Банке считают маловероятным большой рост доходности этого сегмента в будущем, заявил Чухлов.

Он рассказал, что большая часть роста, который приходится на корпоративное направление, связано с государственными или связанными с государством проектами, которые коммерческому банку получить сложно. Чухлов привел пример банка "Открытие", который хоть и во многом уступает крупным банкам, но обладает очень большим неинвестированным капиталом, что дает преимущество по размещению средств в этом банке.

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@TrueKPRU
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