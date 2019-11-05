Пермскую службу помощи тяжелобольным детям назвали лучшей в России

СЕГОДНЯ 16:31 2019-11-05T16:31:35+03:00

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Каждый год в России проводится конкурс социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!».

В этом году в нем участвовала и Служба качества жизни фонда «Дедморозим» и агентства «Сами». Ее признали лучшей в стране и выделили 200 тысяч рублей на развитие проекта.

Всего члены жюри рассмотрели 1699 заявок. Из них отобрали 14 лучших, в числе которых оказалась и пермская Служба качества жизни. Ее признали победителем в номинации «Социальная помощь. Социальное обслуживание и социальная поддержка граждан».

Договорённость о создании выездной паллиативной службы на базе некоммерческой организации была достигнута фондом «Дедморозим» на встрече с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым в апреле 2017 года. Краевые власти субсидируют работу службы — выделяют по 6 миллионов рублей в год.

- Сейчас на сопровождении Службы качества жизни находятся 87 детей, 26 из них живут вне краевого центра, - сообщили в фонде помощи детям «Дедморозим». - Благодаря службе даже дети с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями возвращаются домой из реанимации, могут ходить в школу, бассейн и на концерты любимых исполнителей, находятся в безопасности и окружены специалистами, которые помогают им повысить качество жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU