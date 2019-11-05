В Прикамье судили подростка за то, что в летнем лагере он избил ребенка

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-05T15:51:39+03:00

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Реальное наказание вынес судья Чердынского суда 17-летнему местному жителю. В июле этого года родители отправили его в детский оздоровительный лагерь. Воспитанник старшего отряда поссорился с 12-летним мальчиком, избил и сломал ему плечо.

- Он несколько раз ударил его кулаком в область правого плеча, причинив перелом плечевой кости, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – Травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее, чем на одну треть, в отношении малолетнего.

На суде вина подростка была доказана. Ему назначили реальное наказание - 1 год 4 месяца ограничения свободы.

Мы уже писали о том, что в Прикамье судили подростков, которые, вооружившись топором, разграбили аптеку. Перед этим они пытались угнать автомобиль. Самого старшего из них приговорили к 100 часам исправительных работ. Ночной разбой произошел в Усолье.

ИСТОЧНИК KP.RU