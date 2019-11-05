2019-11-05T15:05:50+03:00
Происшествия

В Перми котенка со сломанным позвоночником засунули в пакет и выкинули в сугроб

Сейчас малыш находится в клинике
Алиса СОКОЛОВА
Поделиться:
Фото котенка из группы ССП Zoohelp Антидогхантер ПермьФото котенка из группы ССП Zoohelp Антидогхантер Пермь
Изменить размер текста:

В Перми травмированного котенка запихнули пакет и выбросили на улицу. Как сообщил зоозащитник Семен Филипповский, беднягу обнаружила молодая пара.

- Все это случилось в Индустриальном районе, - пишет он. - Кто-то выкинул абсолютно домашнего котенка со сломанным позвоночником в снег, к гаражам. Я хочу, чтобы человек, который это сделал, знал - маленький остался жив.

В комментариях к посту Семен добавил, что молодые люди, которые нашли котенка, оплатили лечение, так что пока бедняга находится в клинике под наблюдением врачей. Неизвестно, сможет ли он когда-нибудь восстановиться от травмы.

- Какой кошмар! Котенок просто лапочка, ну как рука могла подняться на такое... - возмущаются пермяки в комментариях. - Мой словарный запас не содержит слов, чтобы выразить мои эмоции..... Люди - хуже зверей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кредитование населения станет устойчивой базой доходности Альфа-Банка
Пермскую службу помощи тяжелобольным детям назвали лучшей в России
Административная инспекция выдала подрядчикам около 100 уведомлений об устранении нарушений на тротуарах
В Прикамье судили подростка за то, что в летнем лагере он избил ребенка
Пермяки смогут пообщаться с путешественницей, которая посетила 34 страны
МЧС: в Прикамье ожидаются снег, дождь и гололед
В Перми прошло внеплановое заседание комиссии по ЧС из-за погодных условий
"Жизнь в обмен на 12 миллионов". В Перми осудят похитителей бизнесмена
В Перми задержали 52 пьяных водителей
В ближайшие дни в трех районах Перми отключат холодную воду
В Прикамье на пожаре погибли два человека
В Перми во время тренировки в фитнес-центре умер мужчина
Путин уволил руководителя следственного управления, который вел дело о пожаре в пермском ночном клубе «Хромая лошадь»
Главный полицейский Пермского края стал генерал-лейтенантом
"Помогите найти их!" Пропавший вместе с двумя детьми уфимец может находиться в Пермском крае
В Перми погиб известный фотограф
"Люди брезгливо смотрели на него и шли мимо". Волонтеры спасают кота, который умирал от перелома лапы
Пермская актриса Зоя Бербер сыграла главную роль в новогодней комедии
Жителей Прикамья снова пригласили принять участие в съемках «Сердца Пармы»
«Ночью Пермь превратится в катушку». МЧС предупреждает о сильном гололеде и ветре в Прикамье
В Перми разыскивают пропавшую женщину с тростью
По индексу качества городской среды Пермь оказалась в конце списка
Жительница Перми пыталась зарезать своего сожителя