В Перми котенка со сломанным позвоночником засунули в пакет и выкинули в сугроб

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-05T15:05:50+03:00

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В Перми травмированного котенка запихнули пакет и выбросили на улицу. Как сообщил зоозащитник Семен Филипповский, беднягу обнаружила молодая пара.

- Все это случилось в Индустриальном районе, - пишет он. - Кто-то выкинул абсолютно домашнего котенка со сломанным позвоночником в снег, к гаражам. Я хочу, чтобы человек, который это сделал, знал - маленький остался жив.

В комментариях к посту Семен добавил, что молодые люди, которые нашли котенка, оплатили лечение, так что пока бедняга находится в клинике под наблюдением врачей. Неизвестно, сможет ли он когда-нибудь восстановиться от травмы.

- Какой кошмар! Котенок просто лапочка, ну как рука могла подняться на такое... - возмущаются пермяки в комментариях. - Мой словарный запас не содержит слов, чтобы выразить мои эмоции..... Люди - хуже зверей.

ИСТОЧНИК KP.RU