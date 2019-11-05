2019-11-05T14:15:04+03:00
Общество

МЧС: в Прикамье ожидаются снег, дождь и гололед

А порывы ветра достигнут 17 метров в секунду
Елена КОНОВА
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--Фото: Василий Вахрин
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6 ноября в Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия. Как сообщает издание Business Class со ссылкой на МЧС, в среду по Пермскому краю ожидаются сильные осадки. На юге будет дождь, на севере - снег, а также гололедица и сильный ветер.

Жителей Пермского края просят быть внимательными на дорогах, аккуратно ходить по тротуарам.

Ранее мы рассказывали о том, что в ближайшие дни, 5 и 6 ноября, в Прикамье ожидается выпадение почти месячной нормы осадков. Но будет более-менее тепло. Уже 7 ноября к нам начнет поступать холодный арктический воздух - со второй половины дня температура воздуха станет отрицательной. В пятницу, 8 ноября, ожидается ясная погода, но холод до -13 градусов. А в субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября, температура воздуха будет находиться на отметке -11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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