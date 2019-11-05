В Перми прошло внеплановое заседание комиссии по ЧС из-за погодных условий

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-05T11:42:46+03:00

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В Перми прошло внеплановое заседание комиссии по ЧС. За несколько дней в Перми выпало много снега, который периодически тает, из-за чего на улицах образуется гололед. С вечера 4 ноября в городе официально введен режим повышенной готовности.

На заседании мэр города Дмитрий Самойлов заслушал доклады ответственных лиц по организации уборки снега, работы транспорта, коммунальных служб.

- В выходные на улицах города работало 199 единиц спецтехники днем и 178 по ночам, 309 «ручников» днем и 137 человек ночью, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - С 1 по 5 ноября с улиц города вывезено 3255 кубометров снега.

Глава Перми подчеркнул, что в ближайшие дни необходимо чистить тротуары, оперативно вывозить снег. Также Дмитрий Самойлов сообщил, что необходимо реагировать на все сигналы о том, что на той или иной улице образовался гололед или горы снега, в том числе и из соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU