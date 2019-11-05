2019-11-05T11:18:35+03:00
Происшествия

"Жизнь в обмен на 12 миллионов". В Перми осудят похитителей бизнесмена

Двое суток мужчина просидел в заброшенной бане, пока его не нашли полицейские
Елена КОНОВА
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Один из похитителей. Кадр из видео МВДОдин из похитителей. Кадр из видео МВД
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В Перми осудят бандитов, которые похитили бизнесмена и просили за него 12 миллионов рублей.

Напомним, в апреле пермский предприниматель вышел из дома на Комсомольском проспекте. Во дворе неизвестные мужчины напали на него, накинули ему на голову мешок и посадили в автомобиль,после чего увезли его в Кунгурский район и держали в заброшенной бане. Через двое суток оперативникам удалось найти бизнесмена. Похитителей также задержали. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц из корыстных побуждений с применением насилия, опасного для жизни и здоровья людей».

Совсем скоро состоится суд, и похитителям вынесут приговор. Незадолго до процесса стали известны некоторые подробности дела.

- Двое из похитителей были ранее знакомы - они вместе отбывали наказание, но третий подельник - молодой человек - просто решил заработать легкие деньги, - сообщает портал "Рифей-Пермь", ссылаясь на следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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