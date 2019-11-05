В Перми задержали 52 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-05T11:11:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В выходные дни в Перми прошел рейд «Опасный водитель». Сотрудники ГИБДД останавливали машины и проверяли, в каком состоянии находится человек за рулем. За три дня они задержали 52 водителей с признаками опьянения, из них 26 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Как сообщили в Госавтоинспекции Перми, шесть водителей совершали данное нарушение повторно.

- Садиться за руль в состоянии опьянения - это преступление, - отметил заместитель начальника отдела ГИБДД Перми Дамир Гилязетдинов. – Таким водителям грозят крупные денежные штрафы, лишение права управления транспортным средством, а если произойдет ДТП, то и уголовная ответственность.

Если водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо отказался от медицинского освидетельствования, ему придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишиться права на срок до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность: либо штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU