В ближайшие дни в трех районах Перми отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 10:15 2019-11-05T10:15:48+03:00

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Во вторник, 5 ноября, аварийно-восстановительные работы запланированы в Кировском районе по ул. Маршала Рыбалко, 103. Из-за этого с 20:00 холодной воды не будет в ряде домов по улицам 4 Пятилетки, Автозаводская, Адмирала Ушакова, Александра Невского, Ардатовская, Астраханская, Бетонный переулок, Богдана Хмельницкого, 2-я Буровая, Воронежская, Гальперина, Генерала Панфилова, Глазовская, Дубовская, Закамская, Каляева, Кировоградская, Ласьвинская, Липатова, Лужская, Магистральная, Маршала Рыбалко, Мензелинская, Миргородская, Нижнекамская, Новоржевская, Оборонщиков, Онежская, Охотников, Пензенская, Петрозаводская, Победы, Полтавская, Правобережная, Причальная, Рощинская, Саянская и других.

Планово-ремонтные работы пройдут в городе 6 и 7 ноября. Так, сначала 6 ноября с 09:00 до 19:00 холодной воды не будет в Орджоникидзевском районе по адресам: ул. Двинская, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, ул. Карбышева, 12 и ул. Репина, 5 и 7. На следующий день с 09:00 до 17:00 краны пересохнут по ул. Корсуньская, 25 и 31, а также по ул. Сестрорецкая, 24.

Кроме того, в четверг, 7 ноября, с 09:00 до 18:30 холодную воду отключат в Ленинском районе по ул. Екатерининская, 65, 71, 74, 78, 80, 82, 84, 84а, 88 и на Комсомольском проспекте, 32. Там пройдут аварийно-восстановительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU