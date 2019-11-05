2019-11-05T09:19:57+03:00
Происшествия

В Прикамье на пожаре погибли два человека

Еще один пострадал
Елена КОНОВА
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Днем 3 ноября в поселке Кормовище Лысьвенского округа произошел пожар. Возгорание произошло в одном из домов. Когда пожарные прибыли на место, сгорела практически вся комната - от дивана ничего не осталось, стены и потолок оказались серьезно повреждены.

- В результате погибли два человека, еще один пострадал, - сообщили в группе "20 ОНПР по Лысьвенскому городскому округу" "ВКонтакте". - Причина пожара устанавливается.

Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре в деревне Нижний Тесяк в Октябрьском районе сгорели два человека - взрослый и ребенок. Когда пожарные приехали к дому, он уже был охвачен огнем. Площадь пожара составила 66 квадратных метров, на месте работали более 20 человек от МЧС и пожарной части. После того, как пожар ликвидировали, на месте происшествия нашли тела ребенка и взрослого.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми во время тренировки в фитнес-центре умер мужчина
Путин уволил руководителя следственного управления, который вел дело о пожаре в пермском ночном клубе «Хромая лошадь»
Главный полицейский Пермского края стал генерал-лейтенантом
"Помогите найти их!" Пропавший вместе с двумя детьми уфимец может находиться в Пермском крае
В Перми погиб известный фотограф
"Люди брезгливо смотрели на него и шли мимо". Волонтеры спасают кота, который умирал от перелома лапы
Пермская актриса Зоя Бербер сыграла главную роль в новогодней комедии
Жителей Прикамья снова пригласили принять участие в съемках «Сердца Пармы»
«Ночью Пермь превратится в катушку». МЧС предупреждает о сильном гололеде и ветре в Прикамье
В Перми разыскивают пропавшую женщину с тростью
По индексу качества городской среды Пермь оказалась в конце списка
Жительница Перми пыталась зарезать своего сожителя