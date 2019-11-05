В Прикамье на пожаре погибли два человека

СЕГОДНЯ 09:10 2019-11-05T09:19:57+03:00

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Днем 3 ноября в поселке Кормовище Лысьвенского округа произошел пожар. Возгорание произошло в одном из домов. Когда пожарные прибыли на место, сгорела практически вся комната - от дивана ничего не осталось, стены и потолок оказались серьезно повреждены.

- В результате погибли два человека, еще один пострадал, - сообщили в группе "20 ОНПР по Лысьвенскому городскому округу" "ВКонтакте". - Причина пожара устанавливается.

Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре в деревне Нижний Тесяк в Октябрьском районе сгорели два человека - взрослый и ребенок. Когда пожарные приехали к дому, он уже был охвачен огнем. Площадь пожара составила 66 квадратных метров, на месте работали более 20 человек от МЧС и пожарной части. После того, как пожар ликвидировали, на месте происшествия нашли тела ребенка и взрослого.

ИСТОЧНИК KP.RU