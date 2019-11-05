В Перми во время тренировки в фитнес-центре умер мужчина

СЕГОДНЯ 08:39 2019-11-05T08:59:13+03:00

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Днем 4 ноября в фитнес-клубе Мотовилихинского района Перми умер мужчина. Он был на тренировке, как вдруг упал. Сотрудники клуба пытались оказать ему помощь, провели реанимационные действия, пока ждали медиков. Как сообщили в пресс-службе минздрава, бригада медиков "скорой помощи" доехала до клуба быстро - за 11 минут.

- Смерть мужчины наступила до приезда медиков, - добавили в пресс-службе минздрава.

Ранее мы писали о том, что 25 октября в центре Перми обнаружили два трупа. Как рассказал наш источник в правоохранительных органах, в машине, стоявшей неподалеку от ресторана «Нева», нашли тела двоих мужчин. Одному было 38 лет, другому - 26 лет. На трупах не было видимых признаков насильственной смерти. По одной из версий, причиной их смерти могло стать отравление неизвестными веществами. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU