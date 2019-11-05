Путин уволил руководителя следственного управления, который вел дело о пожаре в пермском ночном клубе «Хромая лошадь»

СЕГОДНЯ 07:59 2019-11-05T07:59:33+03:00

Трагедия случилась в ночь на 5 декабря 2009 года. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

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Президентским указом в понедельник, 4 ноября, были уволены 11 генералов силовых ведомств. В МВД – 4 генерала, в МЧС – 6 и один генерал в Следственном комитете.

В следственном ведомстве от своей должности отстранен генерал-лейтенант юстиции, руководитель четвертого следственного управления Главного следственного управления СК РФ Руслан Ибиев. Тот самый, который десять лет назад вел дело о пожаре в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». Эта трагедия, напомним, произошла 5 декабря 2009 года и унесла жизни 156 человек.

Экс-владельца ночного клуба «Хромая лошадь» Анатолия Зака тогда приговорили к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы за несоблюдение пожарной безопасности в клубе. Осенью в прошлом году он вышел на свободу. Были осуждены и другие виновные в жуткой трагедии.

Указ Президента России Владимира Путина об отстранении от должности 11 руководителей силовых ведомств можно посмотреть на официальном интернет-портале правовой информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU