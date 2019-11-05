"Помогите найти их!" Пропавший вместе с двумя детьми уфимец может находиться в Пермском крае

СЕГОДНЯ 06:46 2019-11-05T06:46:14+03:00

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Еще 26 октября в Уфе пропал 37-летний Артем Мазов и его сыновья. Как сообщают наши коллеги из "КП"-Уфа, он поссорился с женой из-за предстоящего развода, забрал детей и уехал с ними на машине в неизвестном направлении. Позже автомобиль нашли на стоянке возле санатория. На берегу реки обнаружили надувной матрас, который принадлежал мальчикам.

Позже появилась информация, что накануне исчезновения мужчина заходил в магазин и покупал там моток веревки. Зачем - тоже неизвестно.

Сейчас мужчину и его сыновей разыскивают сотрудники полиции, Росгвардии и волонтеры. Пермское отделение поискового отряда "Лиза Алерт" также обратилось к жителям Пермского края с просьбой о помощи - семья может находиться и в нашем регионе.

- Если Вам что-то известно о местонахождении семьи Мазовых, пожалуйста, свяжитесь с инфоргами поиска по телефонам Даша 89961010292, Елена 89870997092, или позвоните в полицию, - просят волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU