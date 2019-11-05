В Перми погиб известный фотограф
По словам друзей, Сергей Глорио скончался после ДТП
Фото со страницы Сергея в Facebook
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В Перми погиб известный фотограф Сергей Глорио. Его снимки публиковали в различных региональных СМИ. Также работы Сергея пермяки видели на фотовыставках. Как сообщили в социальных сетях его друзья, он погиб в аварии.
- Похороны состоятся в среду, - написали "ВКонтакте" родные фотографа.
В комментариях в соцсетях знакомые вспоминают Сергея Глорио как талантливого и доброго человека.
Редакция "Комсомольской правды" также выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея.
ИСТОЧНИК KP.RU