"Люди брезгливо смотрели на него и шли мимо". Волонтеры спасают кота, который умирал от перелома лапы

СЕГОДНЯ 04:57 2019-11-05T06:26:52+03:00

Изменить размер текста: A A

- Люди просто брезгливо на него смотрели и шли дальше, - говорят волонтеры пермского приюта для кошек "Матроскин".

Недавно приют взял под опеку кота Люцика. Его нашли в одном из городов Пермского края. Бедняга примерзал к асфальту и уже не мог шевелиться, только громко мяукал. Прохожие долгое время не обращали на него внимание, но кто-то сжалился над беднягой и позвонил волонтерам.

- Передня лапка Люцика была сломана - скорее всего, постарался какой-то живодер, - говорят волонтеры. - Ее пришлось удалить. Несмотря на пережитый ужас, Люцик - ласковый и добрый котик. Малыш сейчас питается специальным лечебным кормом, получает антибиотики и обезболивающие.

Неравнодушные пермяки всего за сутки собрали целых 25 тысяч рублей на операцию и дальнейшее лечение для Люцика. Сейчас малыш находится на передержке. Скоро он поправится, и тогда коту начнут искать новый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU