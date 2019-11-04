2019-11-04T13:55:16+03:00
Общество

«Ночью Пермь превратится в катушку». МЧС предупреждает о сильном гололеде и ветре в Прикамье

Дождь будет идти 10 часов подряд
Андрей МАТЛИН
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В гололед ездить нужно осторожно.В гололед ездить нужно осторожно.Фото: Василий Вахрин
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В ГУ МЧС по Пермскому краю призвали пермяков готовиться к ухудшению погоды. Казалось бы, радоваться надо: этой ночью температура воздуха станет не отрицательной, а положительной. Но всю ночь подряд будет идти дождь, и дороги кое-где покроются ледяной коркой, а местами превратятся в кашу.

- Дождь будет идти беспрерывно часов десять, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. – Наледь в Перми может образоваться толщиной до нескольких миллиметров. К утру или завтра днем температура воздуха станет выше нуля градусов, но «катушка» может не успеть быстро растаять, и дороги могут превратиться в «кашу».

И эмчээсники, и метеорологи призывают водителей быть очень осторожными в пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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