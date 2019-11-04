В Перми разыскивают пропавшую женщину с тростью

СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-04T13:30:09+03:00

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- Помогите найти человека! – с такой просьбой обратились в Поисковый отряд "Регион59" Пермь родные Алевтины Силифоновны Егоровой.

80-летняя женщина зачем-то вышла из квартиры, в которой она проживала, и больше не вернулась. Родственники не могут сказать, куда и зачем она ушла. Они также не знают, во что она была одета перед тем, как ушла из дому. Сообщают, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Проживает Алевтина Егорова в поселке Крым в Перми на улице Панфилова, 18. Ходит она с тросточкой. Она худощавая, невысокая, ее рост около 155 – 160 сантиметров. У нее короткая прическа, волосы седые, глаза серо-зеленого цвета.

Всех, кто знает о ее местонахождении или видел ее в эти дни, просят сообщить по телефонам: 8 (342) 204-49-04, 241-36-40 или 02 (102 с сотового телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU