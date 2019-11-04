По индексу качества городской среды Пермь оказалась в конце списка

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-04T10:22:17+03:00

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Столицу Прикамья обошли Екатеринбург, Уфа, Челябинск

Минстрой России обнародовал первый в стране индекс качества городской среды. Интересно посмотреть, а как на фоне других городов выглядит Пермь?

Увы, индекс качества городской среды в краевом центре Прикамья оказался ниже среднего по стране. Среди городов, находящихся, как и мы, в условно комфортном климате, наш город занимает отнюдь не почетную третью строчку с конца.

- При составлении индекса учитывались ключевые современные принципы городского развития: приоритет пешеходной доступности, возможность разнообразного досуга и минимизация временных затрат на дорогу до работы, разнообразие типов общественных пространств в городе, доступной инфраструктуры, - отметили в Минстрое России.

Глава Минстроя России Владимир Якушев сообщил, что по результатам расчетов среднее значение индекса качества городской среды по стране за 2018 год составило 163 балла. А доля городов с благоприятной городской средой по итогам прошлого года – 23 процента.

Пермь при этом набрала всего 153 балла. Для сравнения: Екатеринбург набрал 191 балл, Уфа – 179, Челябинск – 160 баллов. Ниже нас в нашей группе только Волгоград и Омск, которые набрали, соответственно, 116 и 104 балла. Лидирует в нашей группе, понятно, Москва – 276 баллов. При этом считается, что город с благоприятной городской средой должен иметь не менее 212 баллов.

- К 2024 году количество городов с благоприятной средой должно стать не менее 676, а среднее значение самого индекса – составлять не менее 212 баллов, - уточнил министр. - Это та задача, которую мы должны совместно с регионами решить в ближайшие пять лет.

Результаты исследования опубликованы на сайте Минстроя России и на отдельном сайте Индекс-городов.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU