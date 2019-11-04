Задолженность по зарплате в Прикамье выросла почти до полумиллиарда рублей

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-04T09:26:22+03:00

На самом деле реальные долги по зарплате еще больше. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этом году удалось выплатить 4,5 миллиона рублей долгов

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Более 464 миллионов рублей – такова сумма общей задолженности прикамских предприятий-банкротов перед своими сотрудниками.

Такие цифры обнародовали в управлении Росреестра по Пермскому краю. Совместно с краевой прокуратурой это ведомство осуществляет контроль в отношении предприятий-должников, имеющих задолженность по заработной плате.

- В настоящее время среди предприятий-должников наибольшую задолженность по заработной плате имеют ООО «Кунгурский машиностроительный завод» (54 миллиона 620 тысяч рублей), ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» (22 миллиона 152 тысяч), ООО «ЗУМК-Инжиниринг» (24 миллиона 498 тысяч), ООО «Производственное объединение горно-шахтного машиностроения» (16 миллионов 216 тысяч), ООО «Водоканал» (5 миллионов 826 тысяч рублей), - рассказали в Росреестре. - А всего в крае 44 предприятия-банкрота.

В этом году удалось погасить долги 6 предприятий-банкротов на общую сумму в 4,5 миллиона рублей – в ООО «Агрорусь», МУП «Автотранспортник», ООО «Заря», ЗАО «Стройдормаш», ООО «Уралэлектросетьстрой» и ООО «СК-Урал».

ИСТОЧНИК KP.RU