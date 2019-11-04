2019-11-04T08:25:20+03:00
Происшествия

Жительница Перми пыталась зарезать своего сожителя

Она напала на него с ножом
Андрей МАТЛИН
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Пьяная поножовщина страшное дело.Пьяная поножовщина страшное дело.
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В Мотовилихинском районе Перми днем в одной из квартир дома на улице Бульвар Гагарина произошла пьяная поножовщина. Об этом рассказали в полиции.

- Предварительно установлено, что нигде не работающая местная 36-летняя женщина, поссорившись после совместного распития спиртных напитков со своим сожителем, ударила его ножом, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – 42-летний потерпевший с проникающим ранением живота госпитализирован в больницу. Подозреваемая задержана и доставлена в отдел полиции. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее мы писали, что в Прикамье вооруженные топором подростки разграбили аптеку. Разбив стекло, они залезли внутрь и стали набивать карманы медикаментами. Топор они выкрали из багажника легковушки, которую перед этим пытались угнать. В салоне машины они нашли также бутылку спиртного, которое и распили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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