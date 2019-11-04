2019-11-04T08:03:19+03:00
Происшествия

В Прикамье вооруженные топором подростки разграбили аптеку

Перед этим они пытались угнать автомобиль
Андрей МАТЛИН
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В аптеке грабители набили карманы медикаментами.В аптеке грабители набили карманы медикаментами.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Ночной разбой устроили в селе Уинское три молодых товарища.

Сначала они накачались спиртным, а потом отправились «на подвиги». Первым делом они решили угнать машину, чтобы покататься по опустевшим ночным дорогам.

Как рассказали в полиции, они залезли в автомобиль марки ВАЗ-21104. Оторвали проводки от замка зажигания и замкнули их, но машина не завелась.

Тогда они решили запустить двигатель «с толкача».

- Они толкали легковушку в сторону дороги, но руль заклинило, - сообщили в УФССП по Пермскому краю. – Тогда они решили поживиться тем, что найдут в машине.

В салоне их привлекла бутылка спиртного, а багажнике – топор. Вооружившись им, они пошли по улице. На глаза им попалась аптека. Разбив окно топором, товарищи стали набивать карманы медикаментами.

Их поймали, судили. Старшему подельнику, которому исполнилось 18 лет, назначили 100 часов исправительных работ и 15 тысяч рублей штрафа. Чтобы взыскать этот штраф, пришлось подключаться судебным приставам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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