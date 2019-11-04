2019-11-04T07:45:31+03:00
Общество

Пермяки отмечают День народного единства: куда пойти?

Их ждут ярмарка, концерты, выставки в библиотеках
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Идем на праздник!Идем на праздник!Фото: Рамиль ГАЛИ
Изменить размер текста:

Сегодня во всех районах Перми проходят праздничные мероприятия, посвященные государственному празднику.

- Центральным событием станет проведение универсальной ярмарки с 12.00 до 18.00 перед Дворцом культуры имени Солдатова, - рассказали в мэрии. - Для пермяки и гости смогут приобрести продовольственные товары и изделия мастеров народных промыслов.

В Доме офицеров Пермского гарнизона в 11.00 начнетсяч гала-концерт краевого патриотического фестиваля-конкурса «Расскажу про Россию». Кроме того, жители Свердловского района района могут посетить тематические книжные выставки в библиотеках №5 и №8.

Во дворце культуры «Бумажник» Орджоникидзевского района в 12.00 начнется праздничная программа, посвященная Дню народного единства. Кроме того, на территории района можно посетить книжные и информационные выставки.

В Дзержинском районе можно посетить книжную выставку «Во имя мира и согласия» в библиотеке №10 или тематическую выставку-рекомендацию «Во Славу Отечества!» в библиотеке №35.

В библиотеке №7 Индустриального района организован просмотр «Единый народ непобедим!».

В Кировском районе пройдут тематические обзоры и беседы. В Мотовилихинском – пермяков также ждут на тематических просмотрах и книжных выставках.

В клубе «Юбилейный» поселка Новые Ляды состоится тематическая концертная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По индексу качества городской среды Пермь оказалась в конце списка
Задолженность по зарплате в Прикамье выросла почти до полумиллиарда рублей
Жительница Перми пыталась зарезать своего сожителя
В Прикамье вооруженные топором подростки разграбили аптеку
«Тяга к прекрасному». В пермскую галерею на «Ночь искусств» выстроилась огромная очередь
После гибели подростка на вечеринке в Перми пройдет заседание антинаркотической комиссии
МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае
ЧП в пермском лифте: пермячка застряла, когда в доме отключили свет
В Москве обокрали квартиру известной певицы из Перми Екатерины Шавриной
Водитель автобуса в Перми поехал с открытыми дверями и из салона выпала пассажирка
В Перми водитель иномарки пострадал в ДТП, не уступив дорогу ВАЗу
Сто тысяч за укус собаки - получит жительница Пермского края
Ноябрь, снег, паводок… На Камской ГЭС в третий раз за год сбрасывают воду
Снежные хроники: для уборки улиц Перми выведено около 100 единиц техники
В Перми поставили оперу для незрячих детей
В Перми на Центральном рынке нашли труп
Строящийся зоопарк в Перми проверят за 8 миллионов рублей
В Пермь приедет легендарный вратарь Владислав Третьяк
«Подслушал пароль и снял с карты деньги». В Прикамье гость обокрал дочь хозяев
Владельца автобуса, попавшего в ДТП на Гайве, оставили в СИЗО до середины декабря
В Перми у автобуса разорвалось колесо, пострадала женщина-пассажир
Студент по интернету снял все деньги с карты жительницы Кунгура