Пермяки отмечают День народного единства: куда пойти?

СЕГОДНЯ 07:45 2019-11-04T07:45:31+03:00

Их ждут ярмарка, концерты, выставки в библиотеках

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Сегодня во всех районах Перми проходят праздничные мероприятия, посвященные государственному празднику.

- Центральным событием станет проведение универсальной ярмарки с 12.00 до 18.00 перед Дворцом культуры имени Солдатова, - рассказали в мэрии. - Для пермяки и гости смогут приобрести продовольственные товары и изделия мастеров народных промыслов.

В Доме офицеров Пермского гарнизона в 11.00 начнетсяч гала-концерт краевого патриотического фестиваля-конкурса «Расскажу про Россию». Кроме того, жители Свердловского района района могут посетить тематические книжные выставки в библиотеках №5 и №8.

Во дворце культуры «Бумажник» Орджоникидзевского района в 12.00 начнется праздничная программа, посвященная Дню народного единства. Кроме того, на территории района можно посетить книжные и информационные выставки.

В Дзержинском районе можно посетить книжную выставку «Во имя мира и согласия» в библиотеке №10 или тематическую выставку-рекомендацию «Во Славу Отечества!» в библиотеке №35.

В библиотеке №7 Индустриального района организован просмотр «Единый народ непобедим!».

В Кировском районе пройдут тематические обзоры и беседы. В Мотовилихинском – пермяков также ждут на тематических просмотрах и книжных выставках.

В клубе «Юбилейный» поселка Новые Ляды состоится тематическая концертная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU