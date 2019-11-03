«Тяга к прекрасному». В пермскую галерею на «Ночь искусств» выстроилась огромная очередь
3 ноября многие пермские музеи, культурные центры и библиотеки присоединились к акции «Ночь искусств - 2019». Большинство продлили свою работу до полуночи, чтобы как можно больше пермяков смогли прикоснуться к прекрасному.
Присоединилась к акции и Пермская художественная галерея. Центральным событием здесь стала выставка «Шедевры кремлевских мастерских». Экспозиция знакомит зрителей с уникальными произведениями придворных мастеров эпохи Московского царства из собрания Музеев Московского Кремля.
Вечером около 19.00 корреспондент «КП-Пермь» заметил здесь огромную очередь. Люди стоят на улице, мерзнут, но не уходят, чтобы попасть на выставку.
Кстати, на часть мероприятий «Ночь искусств - 2019» можно попасть, приобретя билет, на другие - бесплатно, на третьи - после регистрации на сайте. С полной программой «Ночь искусств - 2019» в Перми можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU