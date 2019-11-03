«Тяга к прекрасному». В пермскую галерею на «Ночь искусств» выстроилась огромная очередь

СЕГОДНЯ 17:29 2019-11-03T17:30:00+03:00

Люди стоят на улице, чтобы попасть на выставку «Шедевры кремлевских мастерских» Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Люди мерзнут на улице, чтобы попасть на выставку «Шедевры кремлевских мастерских»

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3 ноября многие пермские музеи, культурные центры и библиотеки присоединились к акции «Ночь искусств - 2019». Большинство продлили свою работу до полуночи, чтобы как можно больше пермяков смогли прикоснуться к прекрасному.

Присоединилась к акции и Пермская художественная галерея. Центральным событием здесь стала выставка «Шедевры кремлевских мастерских». Экспозиция знакомит зрителей с уникальными произведениями придворных мастеров эпохи Московского царства из собрания Музеев Московского Кремля.

Вечером около 19.00 корреспондент «КП-Пермь» заметил здесь огромную очередь. Люди стоят на улице, мерзнут, но не уходят, чтобы попасть на выставку.

Кстати, на часть мероприятий «Ночь искусств - 2019» можно попасть, приобретя билет, на другие - бесплатно, на третьи - после регистрации на сайте. С полной программой «Ночь искусств - 2019» в Перми можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU